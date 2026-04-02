Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher klauen fünf hochwertige Räder aus Garage -#polsiwi

Neunkirchen-Altenseelbach (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (02.04.2026) haben mindestens zwei Einbrecher fünf Fahrräder im Wert von ca. 50.000 Euro aus einer Garage entwendet.

Die Täter öffneten gegen 03:13 Uhr gewaltsam in der Straße "Obere Reihe" ein verschlossenes Garagentor. In der Garage selbst befanden sich fünf hochwertige Räder. Diese fünf Bikes erbeuteten die Eindringlinge.

Dabei handelte sich um zwei Rennräder (1 x Marke Cervelo in schwarz, 1 x Cube in schwarz), ein Mountainbike der Marke Scott mit Carbonrahmen sowie um zwei E-Bikes (2 x Marke Mondraker, Mountainbike, orange/roter Rahmen).

Es existieren Bilder einer Überwachungskamera. Darauf sind zwei Personen zu erkennen. Diese sind komplett schwarz/dunkel gekleidet, waren maskiert und trugen Handschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Allein aufgrund der Anzahl der erbeuteten Fahrräder werden die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug benutzt haben. Der Ermittler bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

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