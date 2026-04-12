Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestritten, geschlagen, bei der Polizei übernachtet.

Zülpich (ots)

Am Freitag, 10.04.2026 gegen 19:46 Uhr eskalierte ein Streit in Zülpich zwischen mehreren Personen. Zuerst wurden die Beamten zu einer Körperverletzung gerufen. Vor Ort konnten die Zeugen (m, 36; w, 34) und der Geschädigte (m, 60 Jahre) des Streites angetroffen werden. Der 40-jährige Täterverdächtige hatte sich zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift begeben. Nach Aufnahme des Sachverhaltes begaben dich die Beamten zur Wohnadresse des Tatverdächtigen. Dieser konnte dort angetroffen werden. Er wurde zum Sachverhalt befragt und beteuerte das er sich wieder beruhigt habe.

Keine 10 Minuten später meldeten Zeugen einen lautstarken Streit an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Mann versuchte seine Lebensgefährtin, die mit den beiden kleinen Kindern die Örtlichkeit verlassen wollte, daran zu hindern. Er befand sich vor dem Auto und schlug mit den Fäusten auf die Motorhaube.

Die Person wurde vor Ort fixiert, hierbei leistete sie nicht nur Widerstand, sondern versuchte die eingesetzten Beamten mehrfach anzuspucken.

Die Person wurde der Polizeiwache Euskirchen zugeführt, die Ermittlungen im Sachverhalt dauern an.

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