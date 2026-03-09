PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall zwischen Saarbahnzug und Pkw

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 08.03.2026 ereignete sich gegen 20:57 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lebacher Straße in Saarbrücken-Malstatt zwischen einem Saarbahnzug und eine Pkw. Hierbei befuhr ein 60-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Lebacher Straße in Fahrtrichtung BAB 1. In Höhe der Einmündung "Im Knappenroth" beabsichtigte der Fahrzeugführer verbotswidrig über die mittig verlaufende Saarbahntrasse zu wenden, übersah jedoch die parallel zu ihm fahrende Saarbahn und es kam zu Kollision. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw noch einige Meter über die Gleise geschoben und der Fahrzeugführer wurde im seinem Pkw eingeklemmt. Durch alarmierte Feuerwehrkräfte konnte der Fahrzeugführer unter Einsatz von schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde anschließend leicht verletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Sonst wurden keine weiteren Personen verletzt. An dem Pkw, einem Mittelklassewagen, entstand Totalschaden. An dem Saarbahnzug entstand ein geringer fünfstelliger Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrtrichtung BAB1 der Lebacher Straße für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden. Hierbei kam es jedoch lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz befanden sich insgesamt ein Kommando der Polizei Burbach, Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, 2 Rettungswagen und 1 Notarzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
M. Marx, PHK
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

