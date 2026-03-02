Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vermisste 64-jährige aus Saarbrücken

POL-SBR-BURB: (ots)

Seit dem 02.03.2026 wird die 64-jährige Ramona O. aus Saarbrücken vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 09:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Saarbrücken-Malstatt gesehen. Zur getragenen Kleidung ist nichts bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Bei Hinweisen zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!

