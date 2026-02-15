Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vermisster 16-jähriger aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Seit dem 15.02.2026 wird der 16-jährige Ryan Malcolm S. aus Saarbrücken vermisst. Letztmalig wurde er gegen 11:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Saarbrücken-Burbach gesehen. Zur getragenen Kleidung ist nichts bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bei Hinweisen zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!

