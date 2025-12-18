Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Vermisster Mann (66)aus Saarbrücken-Malstatt wohlbehalten aufgefunden
PI Saarbrücken-Burbach (ots)
Der am gestrigen Tage vermisste Mann (66), Abdulrazak A., konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
