POL-SBR-BURB: Vermisster Mann (66)aus Saarbrücken-Malstatt wohlbehalten aufgefunden

Burbach (ots) - Die öffentliche Fahndung vom 11.12.2025 der PI Saarbrücken-Burbach nach der vermissten 15-jährigen Anna-Lena B. wird zurückgenommen. Die vermisste Person ist wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Die PI Saarbrücken-Burbach bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr