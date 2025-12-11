PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SBR-BURB: 11-jähriger aus Burbach vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Saarbrücken-Burbach (ots)

Von Zuhause abgängig ist der 11-jährige Vermisste, Zion-Jakoon H., seit dem 11.12.2025, ca. 13:30 Uhr. Zion-Jakoon H. hat seine Wohnanschrift in der Paul-Schmook-Straße in unbekannte Richtung verlassen und könnte sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Saarbrücken aufhalten.

Zur Personenbeschreibung: Zion-Jakoon H. hat eine schlanke Statur, ist ca. 155 cm groß, hat blonde kurze Haare und blaue Augen. Er trug zuletzt eine helle Baggyjeans, einen roten Kapuzenpullover mit großem Aufdruck (Santa Claus oder Mickey Mouse) und Skaterschuhe der Marke Puma.

Bei Hinweisen zu dem Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen - bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

