POL-SBR-BURB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten 14-jährigen (veröffentlicht am 21.11.2025)

Die öffentliche Fahndung vom 21.11.2025 - 11:05 Uhr der PI Saarbrücken-Burbach wird zurückgenommen. Die vermisste Person konnte wohlbehalten angetroffen und an ihre Erziehungsberechtigten überstellt werden.

Die PI Saarbrücken-Burbach bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

