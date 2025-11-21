Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten 14-jährigen (veröffentlicht am 21.11.2025)

Die öffentliche Fahndung vom 21.11.2025 - 11:05 Uhr der PI Saarbrücken-Burbach wird zurückgenommen. Die vermisste Person konnte wohlbehalten angetroffen und an ihre Erziehungsberechtigten überstellt werden.

Die PI Saarbrücken-Burbach bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell