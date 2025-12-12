Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Vermissten in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Die öffentliche Fahndung vom 11.12.2025 der PI Saarbrücken-Burbach wird zurückgenommen. Die vermisste Person konnte wohlbehalten angetroffen und an ihre Erziehungsberechtigten überstellt werden.

Die PI Saarbrücken-Burbach bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

