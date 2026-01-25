PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr im Saarbrücker und Völklinger Bereich

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 11:25 sowohl im Bereich der Breite Straße, Brückenstraße, BAB 620 Fahrtrichtung Völklingen, Saaruferstraße, sowie in Völklingen-Fenne zu Gefährdungen mindestens anderer Fahrzeugführer. Ein Pkw wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen und raste dabei nicht nur über mehrere rote Verkehrsampeln, sondern auch dann über die Autobahn und überholte dort sowohl rechts als auch links. Dabei mussten wohl mehrere Pkw ausweichen. Die Fahrt wurde dann mit überhöhter Geschwindigkeit bis Völklingen-Fenne fortgesetzt, wo es gelang, den Fahrzeugführer festzunehmen. Nur durch glückliche Umstände kam es nicht zu einem Schadensereignis. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich auf hiesiger Polizeidienststelle zu melden.

