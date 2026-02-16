Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Jugendlichen aus Saarbrücken
Saarbrücken (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem 16-jährigen Jugendlichen aus Saarbrücken (Pressemitteilung vom 15.02.2026 der PI Saarbrücken-Burbach) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
