Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Münstereifel (ots)

In der Südstraße in Bad Münstereifel kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Im Zeitraum von Sonntag (5. April), 15 Uhr, bis Freitag (10. April), 11 Uhr, betraten Unbekannte das Grundstück und hebelten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein ca. zwei Meter über dem Boden befindliches Fenster auf.

Im Wohnhaus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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