Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) BMW contra Baum (15.04.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch hat, gegen 9:30 Uhr, auf der Mühlhauser Straße eine BMW-Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in der Folge mit einem Baum kollidiert. Aus unbekannter Ursache geriet die 56-Jährige von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch verletzte sie sich leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der BMW musste mit einem Schaden in Höhe von 15.000 Euro abgeschleppt werden.

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