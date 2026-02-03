Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld- Rotenburg

Kreuzungsunfall

Bad Salzschlirf. Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schlitz wurde bei einem Unfall am Montag (02.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7.25 Uhr die Straße Lüderberg. Im Kreuzungsbereich Lüderberg/Louis-Weber-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Ford-Fahrer, welcher die Louis-Weber-Straße befuhr und nach links in die Straße Lüderberg einbiegen wollte. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Pkw kollidiert mit Mauer

Fulda. Ein 49-jähriger Fahrer eines Seat Cupra aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 11.15 Uhr die Carl-Schurz-Straße aus Richtung Kettelerstraße kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Mauer. Anschließend kam er mit seinem Cupra vor einer Straßenlaterne zum Stehen. Der 49-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Klärung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rotenburg an der Fulda. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Gerstungen parkte am Montag (02.02.), zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr, ihren weißen Ford Fiesta in einem Parkhaus in der Straße "Am Emanuelsberg". Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie, dass die rechte vordere Stoßstange zerkratzt war. Nach derzeitigem Stand wird von einem Unfall beim Ein- oder Ausparken ausgegangen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand eine Schadenshöhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

