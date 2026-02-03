PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld- Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Kreuzungsunfall

Bad Salzschlirf. Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schlitz wurde bei einem Unfall am Montag (02.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7.25 Uhr die Straße Lüderberg. Im Kreuzungsbereich Lüderberg/Louis-Weber-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Ford-Fahrer, welcher die Louis-Weber-Straße befuhr und nach links in die Straße Lüderberg einbiegen wollte. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Pkw kollidiert mit Mauer

Fulda. Ein 49-jähriger Fahrer eines Seat Cupra aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 11.15 Uhr die Carl-Schurz-Straße aus Richtung Kettelerstraße kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Mauer. Anschließend kam er mit seinem Cupra vor einer Straßenlaterne zum Stehen. Der 49-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Klärung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rotenburg an der Fulda. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Gerstungen parkte am Montag (02.02.), zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr, ihren weißen Ford Fiesta in einem Parkhaus in der Straße "Am Emanuelsberg". Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie, dass die rechte vordere Stoßstange zerkratzt war. Nach derzeitigem Stand wird von einem Unfall beim Ein- oder Ausparken ausgegangen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand eine Schadenshöhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:56

    POL-OH: Brand Gebäudeteil Dorfgemeinschaftshaus - Diebstahl aus Pkw

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Brand Gebäudeteil Dorfgemeinschaftshaus Wildeck. Am späten Dienstagabend (02.02.), gegen 23.54 Uhr, kam es im Bereich eines Gebäudeteils des Dorfgemeinschaftshaus in der Mühlenstraße im Ortsteil Raßdorf zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der Dachstuhl in Flammen. Durch das schnelle Einschreiten der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:43

    POL-OH: Ankaufbetrüger - Grabschmuck entwendet

    Fulda (ots) - Ankaufbetrüger Fulda. Am Montag (02.02.), gegen 17.50 Uhr, wurde eine 77-jährige Frau aus Fulda zum Ziel von Ankaufbetrügern. Die Geschädigte reagierte auf eine Zeitungsannonce bezüglich des Ankaufs von Puppen. Im weiteren Verlauf erschien eine männliche Person mit einem Kind an der Wohnungstür der Frau und schaute sich die Puppen an. Dann ließ sich der Unbekannte noch Goldschmuck zeigen und lenkte ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:03

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD 81-Jährige von Pkw erfasst - Hinweise erbeten Neuhof. Am Samstagmittag (31.01.), gegen 12.15 Uhr, war eine 81-jährige Frau aus Neuhof fußläufig auf dem Gehweg der Fuldaer Straße von Dorfborn kommend in Richtung Lindenplatz unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde sie dabei von einem weißen Pkw erfasst, der die Fuldaer Straße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren