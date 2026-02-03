PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand Gebäudeteil Dorfgemeinschaftshaus - Diebstahl aus Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand Gebäudeteil Dorfgemeinschaftshaus

Wildeck. Am späten Dienstagabend (02.02.), gegen 23.54 Uhr, kam es im Bereich eines Gebäudeteils des Dorfgemeinschaftshaus in der Mühlenstraße im Ortsteil Raßdorf zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der Dachstuhl in Flammen.

Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile sowie auf das angrenzende Feuerwehrgerätehaus verhindert werden. Personen wurden keine verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Gebäudeteil aus, in dem sich eine Kegelbahn befindet.

Diebstahl aus Pkw

Neuenstein. Am Sonntagnachmittag (01.02.), zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr, stahlen Unbekannte in der Eisenbergstraße im Ortsteil Raboldshausen zwei Geldbörsen aus einem weißen Dacia Sandero. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

