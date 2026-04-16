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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Gaststätte ein: Polizei bittet um Hinweise (15.04.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Gaststätteneinbruch am Mittwoch am Friedrichsplatz.

Im Zeitraum von 2 Uhr bis 15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Im Gastraum brachen die Täter zwei Geldautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob und wie viel Beute die Einbrecher machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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