Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Körperliche Auseinandersetzung in der Königstraße: Polizei bittet um Hinweise(15.04.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Mittwochabend in der Königstraße.

Zwei bislang unbekannte Männer haben gegen 18:25 Uhr einen 22-Jährigen angegriffen. Der Geschädigte erhielt einen Faustschlag ins Gesicht und ging zu Boden, wo die Täter weiter auf ihn einschlugen. Offenbar setzten die Angreifer auch Pfefferspray ein. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei flüchteten sie. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen betreut.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat und den flüchtigen Tätern aufgenommen. Diese werden als 16 bis 20 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig beschrieben. Beide waren dunkel bekleidet. Eine Person soll etwa 180 bis 185 cm groß gewesen sein, die andere mit etwa 160 cm deutlich kleiner.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die gegebenenfalls Bilder oder Videos der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 7440, zu melden.

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