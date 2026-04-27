Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (25.04.), 14.00 Uhr und Sonntag (26.04.), 18.30 Uhr war ein Peugeot Ranch mit Firmenaufschrift auf einem Parkplatz gegenüber der Anschrift Schulstraße 2 geparkt. In dem angegebenen Zeitraum wurde eine Scheibe auf der Beifahrerseite beschädigt. Die unbekannten Täter drangen in den Wagen ein. Aus dem Auto wurden mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. Unter anderem Schleifmaschinen, Akkuschrauber und diverse Akkus. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

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