Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Bürogebäude: Die Kripo sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (26. März 2026), 16:00 Uhr und Freitag (27. März 2026), 08:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Nördlicher Rundweg" in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Tür eines Bürogebäudes und drangen so in dieses ein. Auch im Gebäude selbst beschädigten die Täter noch weitere Türen, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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