PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Bürogebäude: Die Kripo sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (26. März 2026), 16:00 Uhr und Freitag (27. März 2026), 08:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Nördlicher Rundweg" in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Tür eines Bürogebäudes und drangen so in dieses ein. Auch im Gebäude selbst beschädigten die Täter noch weitere Türen, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren