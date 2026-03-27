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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugenaufruf nach Brand in Emmerich | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld

Krefeld/Emmerich (ots)

Nach einem Brand am 31. Mai 2025, gegen 1:20 Uhr an einem Einfamilienhaus auf der Sandbahn in Emmerich am Rhein wird nach einem dunklen Pkw gesucht, der im Bereich des Tatortes aufgefallen ist.

Die gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve sowie der Polizei Krefeld mit einem Zeugenaufruf finden sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6245152

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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