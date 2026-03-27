Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter weißer Seat Ibiza auf Kaufland-Parkplatz beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (26. März 2026) wurde ein auf dem Parkplatz der Firma Kaufland in Straelen geparkter Seat Ibiza beschädigt. Der weiße Wagen war in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr dort geparkt. Bei der Rückkehr stellte der Fahrer fest, dass am vorderen rechten Stoßfänger frische Unfallschäden zu sehen waren. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Zeuge oder auch der Unfallverursacher einen Zettel am Fahrzeug hinterlassen. Diesen bemerkte der Geschädigte allerdings erst, als er während der Fahrt wegflog und dann leider nicht mehr aufzufinden war. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach der Person, die einen Zettel an dem weißen Seat Ibiza auf dem Parkplatz angebracht hat oder auch andere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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