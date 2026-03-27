Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus an der Eichenstraße

Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

In Issum wurde in der Zeit von Mittwoch (25. März 2026), 11:40 Uhr, bis Donnerstag (26. März 2026), 07:20 Uhr, in ein Wohnhaus an der Eichenstraße eingebrochen. Bisher unbekannte Täter gelangten in den Garten und von dort auf die Terrasse. Dort öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten so ins Haus. Sie öffneten Schränke und Schubladen und durchsuchten sie. Nach derzeitigem Stand wurde eine Armbanduhr entwendet. Die Kriminalpolizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen an der Eichenstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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