Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Kranenburg (ots)

Am 4. Dezember 2025 entwendete ein unbekannter Täter eine elektrische Zahnbürste aus einem Drogeriemarkt in Kranenburg, indem er die Ware an sich nahm, die Warensicherung entfernte und mit der unbezahlten Zahnbürste die Filiale verließ. Der kahlköpfige Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/199068

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise zu seiner Identität werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

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