Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Pedelec-Diebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Kevelaer (ots)

Am 5. Januar 2026 entwendete ein unbekannter Täter ein Pedelec der Marke Giant vom Hof eines Zweiradhändlers an der Annastraße. Der Mann wurde dabei von einer Überwachungskamera erfasst. Das Bild ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/199015

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

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