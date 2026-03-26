Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Folgemeldung zum Verkehrsunfall in Wachtendonk: POL-KLE: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Wachtendonk (ots)

Der bei dem Unfall am gestrigen Abend (Mittwoch, 25. März 2026) gegen 23:10 Uhr schwer verletzte Fußgänger befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Warum der Mann sich auf der Fahrbahn befand, ist derzeit noch unklar und unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Da sich vor Ort der Verdacht auf eine Alkoholisierung des Mannes ergeben hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle befand sich ein weiterer Fußgänger vor Ort, augenscheinlich ein Bekannter des Verletzten. Dieser konnte aufgrund von starker Alkoholisierung und Sprachbarrieren noch keine Angaben zum Geschehen machen. Er war nicht verletzt.

Bereits wenige Minuten vorher hatte eine andere Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Pkw an der gleichen Stelle vorbeikam, die Polizei darüber informiert, dass ein Mann dort an der Seite gestanden und gewunken hatte. Die Frau hielt zunächst an. Als dann aber weitere Personen aus einem kleinen Waldstück auf die Straße an ihr Fahrzeug getreten seien und jemand versucht habe, eine Fahrzeugtür zu öffnen, sei sie davongefahren und habe sofort die Polizei informiert. Unmittelbar danach wurde der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit einem Fußgänger an der Stelle gemeldet.

Warum der Mann auf die Straße getreten war und welche Absicht die Personen hatten, die dann dazu kamen, ist derzeit noch völlig unklar. Auch ist es zwar wahrscheinlich aber noch nicht eindeutig gesichert, dass es sich bei dem Schwerverletzten und seinem Bekannten um zwei der vier Personen handelte, die kurz vorher von der Frau gesehen wurden. Die Polizei sucht daher jetzt weitere Zeugen, denen bereits vorher eine oder mehrere Personen an der Venloer Straße aufgefallen sind. Hinweise unter Telefon 02831 1250 an das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern. (sp)

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