Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sexuelle Belästigung, Raub, Verfolgungsfahrt, mit Messer zugestochen

Reutlingen (ots)

Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen / Zeugenaufruf

Zu einer sexuellen Belästigung von einer Minderjährigen ist es am Freitagvormittag in der Reutlinger Innenstadt gekommen. Gegen 10.50 Uhr wurde eine 17-Jährige von einer bislang unbekannten männlichen Person mehrfach unsittlich berührt. Die verunsicherte Geschädigte, die auf einer Sitzgelegenheit in der Gartenstraße saß, wurde im Vorfeld der Tat von dem Mann, der einen Hund mitführte, in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte ist ca. 60 bis 65 Jahre alt, hatte einen Schnauzbart und führte einen grau-weißen Hund mit sich. Auf dem Geschirr des Hundes ist der Aufdruck "Happy" zu lesen. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der 07121 / 942-3333 entgegen.

Reutlingen (RT): Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, gegen 22:20 Uhr, ist es in der Tübinger Straße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Demnach befand sich ein alkoholisierter, 24 Jahre alter Mann aus Reutlingen auf dem Frühlingsfest in der Innenstadt. Nachdem er einer ihm unbekannten Frau ein Stofftier schenken wollte, kam es zu Unstimmigkeiten und einem unliebsamen Wortwechsel zwischen ihm und dem derzeit nicht bekannten Begleiter der Frau. Nach dem Streitgespräch besprühte der noch unbekannte Tatverdächtige das Gesicht des 24jährigen mit Pfefferspray, weshalb er nachfolgend vom DRK behandelt werden musste. Es konnten bislang keine Zeugen zum Vorfall festgestellt werden. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter und dem Tatgeschehen dauern weiter an.

Reutlingen (RT): Verkehrsunfall mit Personenschaden / Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, ist es in der Kniebisstraße zu einem Verkehrsdelikt gekommen, bei welchem um Zeugenhinweise gebeten wird. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer fuhr aus der Kirrlestraße kommend an die Ampelanlage an der Einmündung zur Kniebisstraße heran. Hierbei bremste der Rollerfahrer zu spät ab und ragte mit der Front ein Stück in die Fahrbahn. Der 33-jährige Fahrer eines aus Rommelsbach kommenden Linienbusses befürchtete, dass es zur Kollision mit dem Elektrofahrzeug kommen könnte und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Infolge der Bremsung stürzte ein 42-jähriger Fahrgast im Linienbus. Dieser wurde im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die derzeitigen Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen. Diese bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallbeteiligten und Unfallhergang unter der Telefonnummer 07071/972-1400.

Plochingen (ES): Geld gefordert und ausgeraubt

Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend gegen 22.30 Uhr beim Parkhaus in der Urbanstraße Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand verabredete sich der Geschädigte über Social Media mit einer ihm unbekannten Person, um eine E-Zigarette käuflich zu erwerben. Nachdem der 18-Jährige an der verabredeten Örtlichkeit eingetroffen war, tauchten plötzlich sieben maskierte Täter auf, welche ihm unvermittelt in das Gesicht schlugen. Der tätliche Angriff setzte sich in der Parkgarage fort. Dort wurde der Geschädigte aufgefordert sein Bargeld herauszugeben. Ein Täter entnahm aus dem Geldbeutel mehrere Geldscheine. Ein Parfüm wurde dem 18-Jährigen aus der Hand entrissen. Im Anschluss traktierten mehrere vermummte Täter den Geschädigten erneut mit Schlägen in das Gesicht, bis dieser zu Boden ging. Dort wurde noch mehrfach auf ihn eingetreten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0711/3990-330 erbeten.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Streit vor Döner-Imbiss eskaliert

Nachdem Passanten eine Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen mitteilten, rückte die Polizei am Freitagabend gegen 21.45 Uhr mit starken Kräften zu einem Döner-Imbiss nach Echterdingen in die Hauptstraße aus. Bei deren Eintreffen hielten sich mehrere Personen vor dem Imbiss auf. Am Boden lag ein blutverschmierter 31-jähriger Mann, der von einem weiteren, ebenfalls blutbehafteten 51-jährigen Mann sowie einem Zeugen festgehalten und fixiert wurde. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige, welcher zuvor gegen 21.40 Uhr mit einem Staubsaugerrohr vor dem Döner-Imbiss erschien, unvermittelt gegen die Glaseingangstür schlug. Nachdem der 51-jährige Betreiber des Imbisses heraustrat und dem Störer dessen Schlaggegenstand abnehmen wollte, kam es zu einem Gerangel zwischen den Beiden. In dessen Verlauf stach der 31-Jährige plötzlich mit einem mitgeführten Küchenmesser in den Oberschenkel des 51-Jährigen. Daraufhin schlug der 51-Jährige seinem Kontrahenten mit dessen mitgeführtem Staubsaugerrohr auf den Hinterkopf. Ein Zeuge sowie weitere Passanten gingen dazwischen und verhinderten bis zum Eintreffen der Polizei eine weitere Konfrontation der Beiden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie durch den Rettungsdienst in verschiedene Klinken eingeliefert. Nach seiner ambulanten Behandlung wurde der 31-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen

Hechingen (ZAK) / Neuhausen a.d.Fildern (ES): Auf der B27 von Hechingen bis auf die Fildern im Landkreis Esslingen in Schlangenlinien unterwegs

Ein Zeuge teilte am Freitagband gegen 21.17 Uhr über Notruf der Polizei mit, dass er seit längerer Zeit auf der B 27, ab etwa Hechingen im Zollernalb-Kreis, einem Audi A6 folge, welcher in deutlichen Schlangenlinien fahren würde. Unverzüglich begab sich eine Streife des Polizeireviers Filderstadt auf die B27 und konnte den beschriebenen Audi A8 im Bereich Überleitung B27 auf die A8 Fahrtrichtung München lokalisieren. Entsprechende Anhaltesignale mit eingeschaltetem Blaulicht wurden zunächst missachtet. Auf der Autobahn gefährdete er einen bislang unbekannten Pkw, welcher durch ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern konnte. Schlussendlich konnte der Audi einige Kilometer weiter an der Ausfahrt der Anschlussstelle Esslingen-Neuhausen unter Einbeziehung weiterer Streifen gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim 42-jährigen Audi-Lenker eine deutliche alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun, insbesondere den noch bislang unbekannten betroffenen Pkw-Lenker auf der A8, sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die auf besagtem Streckenabschnitt der B27 durch den Audi-Lenker am Freitagabend gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Tübingen (TÜ): Unfall mit Kind

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 12-jährigen Kind kam es am Freitagabend um 18.40 Uhr in der Tübinger Uhlandstraße. Die 24-jährige PKW-Lenkerin musste im verkehrsberuhigten Bereich einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen, worauf es zu einem Zusammenstoß mit einem Kind kam, welches spielenderweise auf die Straße rannte. Der 12-jährige Junge kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.

Tübingen (TÜ): Verkehrsunfall mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, ist es auf der B27 zu einer Kollision zweier Pkw gekommen. Ein 53 Jahre alter Fahrzeuglenker eines BMW befuhr die B27 in Fahrtrichtung Tübingen, als sein Pkw in der Ausfahrt Derendingen aufgrund eines technischen Defekts unbeleuchtet zum Stehen kam. Der Fahrer und seine 49 Jahre alte Beifahrerin stiegen aus dem Fahrzeug aus und hielten sich zum Unfallzeitpunkt am Fahrzeugheck auf. Das ebenso mitfahrende 9-jährige Kind verblieb im Pkw. Ein 40-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die B27 in gleicher Richtung und bemerkte den unbeleuchteten BMW zu spät, weshalb er auf das Fahrzeugheck auffuhr. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Mann sowie das Kind im Pkw blieben glücklicherweise unverletzt. Der Skoda-Lenker, der ebenso leichte Verletzungen erlitt, sowie die Frau wurden zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro, der Sachschaden am Skoda beläuft sich auf 5.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer des Skodas zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Außerdem ist dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

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