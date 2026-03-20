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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht der schweren räuberischen Erpressung

Reutlingen (ots)

Hepsisau / Holzmaden (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen vier teilweise einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend auf einem Gartengrundstück bei Hepsisau ereignet haben soll.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich am Donnerstagabend ein 39-Jähriger mit einer angeblich 23-Jährigen auf einem Erotikportal zu einem Treffen auf seinem Gartengrundstück in Hepsisau verabredet. Tatsächlich erschienen gegen 21.15 Uhr allerdings zwei minderjährige Mädchen in Begleitung eines 17-Jährigen und eines 22-Jahre alten Mannes auf dem Grundstück. Der 22-jährige soll unmittelbar darauf den 39-Jährigen unter Androhung von Gewalt zur Aushändigung der Entlohnung der vereinbarten Dienstleistung gezwungen haben. Zusammen sollen sich alle dann zu Fuß zur Wohnung des Opfers auf den Weg gemacht haben, um dort weitere Wertgegenstände zu erlangen. Am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Holzmaden gelang es dem 39-Jährigen die Polizei zu alarmieren, woraufhin das Quartett die Flucht ergriff.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der 22-Jährige, der 17-Jährige und eine 15 Jahre alte Jugendliche angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die 15-Jährige, die aus dem Raum Aalen abgängig und zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde in der Folge ihrer Mutter überstellt.

Der 22-jährige, einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Deutsche und der 17 Jahre alte spanische Staatsangehörige wurden am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu der weiteren, mutmaßlichen Mittäterin dauern an. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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