Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Zwei hochwertige Fahrzeuge in Saarbrücken gestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen!

Saarbrücken (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (20. Februar 2026) entwendeten Unbekannte gleich zwei hochwertige Fahrzeuge in Saarbrücken - Güdingen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als zweihunderttausend Euro. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Gleich zweimal in unmittelbarer Nähe zueinander gelang es bislang unbekannten Tätern im Saarbrücker Stadtteil Güdingen zwei hochwertige Land Rover zu entwenden. Hierbei entwendeten sie in der Straße "Im Königsfeld" einen vor dem Wohnanwesen geparkten grünen Range Rover Sport mit dem amtlichen Kennzeichen SB-RR 108 sowie einen ebenfalls in derselben Straße vor dem Wohnanwesen geparkten schwarzen Range Rover Sport mit dem amtlichen Kennzeichen SB-FL 888.

Von beiden Fahrzeugen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität schließen aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der beiden Diebstähle einen Tatzusammenhang nicht aus.

Wer Hinweise zu dem Verbleib der Fahrzeuge oder zu den Geschehnissen in der vergangenen Nacht geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681 / 962-2133 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den sachgemäßen Umgang mit sogenannten Keyless Go-Systemen hin. Schützen Sie sich vor Autodieben:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

- Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer / Laptoptaschen in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

