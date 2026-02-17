Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Wohnungseinbruch in Neunkirchen

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach zwei unbekannten Tätern

Saarbrücken / Neunkirchen/Saar (ots)

Bereits am Montag, den 19. Mai 2025, ereignete sich in Neunkirchen/Saar ein Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei dem mindestens zwei Täter in ein Wohnhaus in 66538 Neunkirchen eingebrochen und mit ihrer Beute geflüchtet sind. Die Landespolizeidirektion bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fahndet nun öffentlich mit den beigefügten Lichtbildern nach den Tatverdächtigen.

Die Tat fand am 19. Mai 2025 zwischen 10:15 Uhr und 12:00 Uhr statt. Bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Neunkircher Innenstadt hebelten die Einbrecher die Haustür auf und erbeuteten Goldschmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Die beiden Tatverdächtigen wurden hierbei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Demnach handelt es sich um zwei Personen mit folgender Beschreibung:

Täterbeschreibung 1:

- Männlich - ca. 20 bis 25 Jahre alt - Dunkle Haare - Leichter Oberlippen- und Kinnbart - Bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover mit weißen Schultern und großem Logo einer fliegenden Gans auf der Vorderseite - Blaue Jeans-Hose im Used-Look - Blaue Sneaker mit Klettverschluss - Trug eine auffällig pinkfarbene Tasche

Täterbeschreibung 2:

- Männlich - Trug eine schwarze Basecap - Bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli - dunkelblaue Jacke - Hellgraue Jeans - Blauweiße Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln - Trug eine braune Tasche

Zwischenzeitlich wurde durch das Amtsgericht Saarbrücken die Veröffentlichung der Abbildung der Tatverdächtigen angeordnet. Die Polizei Saarland bittet daher die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung der Täter führen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Tel.: 0681/962-2133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de genutzt werden.

