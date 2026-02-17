Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 9. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 23.02.2026 bis Sonntag, 01.03.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 23.02.2026

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AS Elversberg

Dienstag, 24.02.2026

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - L 113, Neunkirchen und Blieskastel

Mittwoch, 25.02.2026

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - B 41 zwischen Neunkirchen und St.Wendel - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 26.02.2026

- Fischbach - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 62 zwischen AS Freisen und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Freitag, 27.02.2026

- BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn - L 119 zwischen Bruchhof und Limbach - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 28.02.2026

- Püttlingen, Saarlouiser Straße

Sonntag, 01.03.2026

- L 108, zwischen St. Ingbert und Fechingen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatz-technischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

