PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 9. KW 2026

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 9. KW 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 23.02.2026 bis Sonntag, 01.03.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 23.02.2026

   - B 269 zwischen Dillingen und Tholey
   - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken
   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AS Elversberg

Dienstag, 24.02.2026

   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - L 113, Neunkirchen und Blieskastel

Mittwoch, 25.02.2026

   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
   - B 41 zwischen Neunkirchen und St.Wendel
   - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 26.02.2026

   - Fischbach
   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - BAB 62 zwischen AS Freisen und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Freitag, 27.02.2026

   - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn
   - L 119 zwischen Bruchhof und Limbach
   - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 28.02.2026

   - Püttlingen, Saarlouiser Straße

Sonntag, 01.03.2026

   - L 108, zwischen St. Ingbert und Fechingen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatz-technischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Denise Linz
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628017
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren