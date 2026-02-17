Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Verkehrsunfallflucht am Saarleinpfad in Dillingen

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Dillingen (ots)

Am 14.02.2026 gegen 12:00 Uhr stellte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn (Außenbezirk Dillingen) Schäden am Asphalt eines Betriebsweges (Saarleinpfad) in Dillingen fest. Auch ein Betriebswegschild sowie das angrenzende Erdreich wurden beschädigt.

Die Unfallzeit liegt zwischen dem 13.02.2026, 10:00 Uhr, und dem 14.02.2026, 12:00 Uhr.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw den Betriebsweg von Dillingen in Richtung Saarlouis. Im Bereich der Wallerfanger Brücke (Saar-km 58,580), wo der Weg nach rechts abzweigt, kam es zu den Beschädigungen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Wasserschutzpolizei unter der Telefonnummer 0681 962-1602 in Verbindung zu setzen. Für Hinweise kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion (www.onlinewache.saarland.de) genutzt werden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell