Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 8. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 16.02.2026, bis Sonntag, 22.02.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 16.02.2026
- L 113 zwischen Kirkel und Blieskastel - B 269 zwischen Dillingen und Tholey - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz
Dienstag, 17.02.2026
- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
Mittwoch, 18.02.2026
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - B 41 zwischen Neunkirchen und St.Wendel - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
Donnerstag, 19.02.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 1 zwischen Eppelborn und Riegelsberg - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Freitag, 20.02.2026
- B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
Samstag, 21.02.2026
- BAB 6 zwischen Landegrenze und St. Ingbert West
Sonntag, 22.02.2026
- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Ludwigsberg
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
