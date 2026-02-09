Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 8. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 16.02.2026, bis Sonntag, 22.02.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 16.02.2026

- L 113 zwischen Kirkel und Blieskastel - B 269 zwischen Dillingen und Tholey - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 17.02.2026

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 18.02.2026

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - B 41 zwischen Neunkirchen und St.Wendel - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 19.02.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 1 zwischen Eppelborn und Riegelsberg - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Freitag, 20.02.2026

- B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 21.02.2026

- BAB 6 zwischen Landegrenze und St. Ingbert West

Sonntag, 22.02.2026

- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Ludwigsberg

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell