Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Ausfall Telefonanlage Polizei - Klarmeldung
Saarland (ots)
Die Störungen an der Telefonverbindung der Polizei sind behoben. Die Dienststellen sind wieder erreichbar.
