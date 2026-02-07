Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Versammlung des Kurdischen Gesellschaftszentrums in Saarbrücken Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am heutigen Tag (07.02.2026) fand in Saarbrücken die Versamm-lung des kurdischen Gesellschaftszentrums Saarbrücken unter dem Motto "Sta-tus für Rojava" in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:45 Uhr statt. An der Versamm-lung nahmen in der Spitze ca. 550 Personen teil. Die Polizei Saarland war mit Einsatzkräften vor Ort und spricht von einem friedlichen Verlauf.

Am Landwehrplatz in Saarbrücken versammelten sich zunächst 450 Personen. An-schließend setzte sich ein Aufzug durch die Saarbrücker Innenstadt (Landwehrplatz - Großherzog-Friedrich-Straße - Stephanstraße - Dudweilerstraße - Am Stadtgraben - Schillerplatz - Bleichstraße - Landwehrplatz) in Bewegung. Hierzu kam es zu kurz-fristigen Sperrmaßnahmen der Polizei, was zu temporären Verkehrsstörungen führte. Die Anzahl der Teilnehmenden stieg in der Spitze auf bis zu 500 Menschen an. Die Versammlung wurde nach der Abschlusskundgebung um 16:36 Uhr auf dem Land-wehrplatz in Saarbrücken beendet.

Im Verlauf des Aufzuges wurde ein Teilnehmender festgestellt, der verbotswidrig ein Messer mitgeführt hat. Das Messer wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte die Person weiter an dem Aufzug teilnehmen. Die Polizei berichtet von einem friedlichen Verlauf, ohne nennenswerte Störungen.

