Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Versammlung des Kurdischen Gesellschaftszentrums in Saarbrücken Polizei zieht Bilanz; hier: Korrektur der Zahl der Versammlungsteilnehmer

Saarbrücken (ots)

An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 500 Personen, satt der zuvor mitgeteilten 550 Personen, teil.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
FLZ-
PVD
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8010
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

