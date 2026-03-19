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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand

Reutlingen (ots)

Starzach-Sulzau (TÜ): Gebäudebrand

Am Donnerstagabend ist es in der Sommerhalde zu einem Gebäudebrand gekommen. Gegen 20.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Tübingen ein Brand eines zu einem Golfclub gehörenden Gebäudes gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl in Flammen. Den Feuerwehren von Starzach, Rottenburg und Tübingen, welche mit zwölf Fahrzeugen und 78 Einsatzkräften vor Ort waren, gelang es gegen 22.45 Uhr den Brand vollständig zu löschen. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße 370 komplett gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf circa 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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