Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Rauchentwicklung, Brand, Warnhinweis vor verdächtigem Hundefutter

Reutlingen (ots)

Von Fahrrad gestürzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine verunglückte Radfahrerin am Mittwochmorgen in eine Klinik gebracht werden. Die 19-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Mountainbike auf der Silberburgstraße unterwegs. Zeugenangaben nach verlor sie an der Kreuzung mit der Karlstraße die Kontrolle über ihr Rad und stürzte kopfüber zu Boden. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Verkehrsunfall auf Zebrastreifen

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Mittwochabend auf dem Zebrastreifen der Sondelfinger Straße ereignet. Gegen 18.10 Uhr war ein Zwölfjähriger auf einem Tretroller zunächst auf dem Gehweg unterwegs und wollte auf Höhe der Aufschleifung Schieferstraße den dortigen Fußgängerüberweg queren. Hierbei wurde der Junge von einem 47-jährigen Toyota-Fahrer übersehen. Der Junge stürzte in Folge der Kollision zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf mehrere Hundert Euro belaufen. (nf)

Esslingen (ES): Kollision auf Bundesstraße (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen. Dort waren gegen 13.45 Uhr die Lenker eines grünen Sattelzugs sowie eines grauen BMW unterwegs, wobei es bereits an der mobilen Fahrbahnverengung auf Höhe Weil im Reißverschlussverfahren zu Unstimmigkeiten zwischen den Fahrern gekommen sein soll. Nach der Verengung kam es dann zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei an diesen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro entstand. Beide Fahrer machen zum Hergang des Unfalls unterschiedliche Angaben. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen werden unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegengenommen. (mr)

Lenningen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 465. Kurz vor 17.30 Uhr wollte ein 56 Jahre alter Mann mit einem BMW von der Pfulbstraße aus nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW einer vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen, die auf der B 463 aus Römerstein kommend unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der VW in den Straßengraben abgewiesen und kippte auf die Seite. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte in Summe circa 27.000 Euro betragen. (mr)

Neuffen (ES): Anhänger von Zugfahrzeug gelöst

Durch einen außer Kontrolle geratenen Anhänger ist es am Mittwochnachmittag auf der L 1250 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 44 Jahre alter Mann mit einem Renault und Anhänger die Neuffener Steige in Richtung Hülben. Dabei löste sich der Anhänger vermutlich aufgrund unzureichender Sicherung vom Zugfahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW einer 48-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Anhänger war in mehrere Einzelteile zerschlagen worden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf circa 7.500 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Rauchentwicklung an Linienbus

Eine Rauchentwicklung an einem Linienbus hat am Mittwochnachmittag, gegen 17.45 Uhr, am Busbahnhof in der Bahnhofstraße die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wohl aufgrund eines technischen Defekts hatte sich beim Einfahren in die Haltestation an einer hinteren Bremse des Fahrzeuges Rauch gebildet. Alle Fahrgäste begaben sich nach Aufforderung durch den Fahrer daraufhin ins Freie. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr wurde die betroffene Bremse mit Wasser gekühlt. (mr)

Balingen (ZAK): Verdächtiges Hundefutter sichergestellt (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Der Polizei ist am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, in Engstlatt durch eine aufmerksame Hundehalterin verdächtiges Hundefutter gemeldet worden. Die Frau bemerkte beim Gassigehen in der Straße Körnen, zwischen dem Ortsausgang und einem Freizeitpark, kurz vor dem Abzweig zur Grillstelle, dass ihr Tier Hundeleckerlis mit weißen Pulverantragungen gefressen hatte. Dieses war im Grünstreifen ausgelegt worden. Später musste der Hund erbrechen, weshalb er zum Tierarzt gebracht wurde. Das restliche verdächtige Hundefutter wurde sichergestellt und wird zur Untersuchung gegeben. Eine identische Entdeckung hatte eine weitere Zeugin bereits am Freitag, 13.03.2026, gemacht und der Polizei gemeldet. Ob ein Zusammenhang mit einem Vorfall Mitte Dezember 2025 besteht, bei dem unweit entfernt mit Nägeln versehenes Hundefutter ausgebracht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt (siehe Pressemitteilung vom 15.12.2025 / 11.28 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6179476). Ein Täter konnte in besagtem Fall noch nicht identifiziert werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem aktuell ausgebrachten Hundefutter verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Hundebesitzern außerdem, ihre Tiere möglichst an die Leine zu nehmen und darauf zu achten, dass sie keine herumliegenden Gegenstände fressen. (mr)

Burladingen (ZAK): Brand bei Holzarbeiten

In die Melchinger Straße nach Stetten unter Holstein sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatten in einer Werkstatt bei Holzfräsarbeiten Staub und Späne zu glimmen begonnen, worauf sich ein Brand entwickelte. Die ersten Gegenmaßnahmen mit Hilfe eines Feuerlöschers wurden von der Feuerwehr fortgeführt und der Brand gelöscht. Da auch die Fräsmaschine in Mitleidenschaft gezogen wurde, beläuft sich der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Fatales Überholmanöver

Ein fatales Überholmanöver hat am Mittwochnachmittag zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der L 390 geführt. Ein 40-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit einem VW Passat auf der Landstraße von der L 409 herkommend in Richtung Heiligenzimmern unterwegs. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehrs den Lkw eines 33 Jahre alten Mannes. Der entgegenkommende 22-jährige Fahrer eines Hyundai leitete beim Erkennen des VW eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Der Lkw-Lenker bremste ebenfalls stark ab und wich nach rechts aus. Trotzdem kam es zur Kollision des Passat mit dem Hyundai und dem Laster. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie zwei leicht verletzte Pkw-Insassen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der B 463. Ein 62-Jähriger war gegen 11.25 Uhr mit einem BMW im Baustellenbereich von Albstadt herkommend in Richtung Balingen unterwegs. Eigenen Angaben nach sei der Fahrer durch die Ablenkung bei der Bedienung seines Navis auf die Gegenfahrbahn geraten. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Ford Ranger Wildtrak eines 36 Jahre alten Mannes. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Lenker des Pickup sowie sein 34 Jahre alter Beifahrer sich verletzten. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw musste die B 463 bis 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet werden. Gegen 13 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Straße wieder frei befahrbar. (ms)

Rangendingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung der L410 / Hauptstraße ereignet hat. Eine 37-Jährige befuhr gegen elf Uhr mit ihrem BMW 320d die L410 aus Rangendingen kommend. An der Einmündung zur Hauptstraße bog die Frau ohne auf die Verkehrszeichen zu achten nach links in Richtung Friedhof Höfendorf ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 44-Jährigen, wobei beide Fahrzeuge in den Grünstreifen abgewiesen wurden und frontal gegen zwei Verkehrszeichen prallten. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. (nf)

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