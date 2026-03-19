Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Zwei Unfälle nacheinander

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES): Zwei Unfälle an der gleichen Kreuzung

In Reichenbach an der Fils haben sich am Donnerstagvormittag zwei Verkehrsunfälle an derselben Kreuzung unmittelbar nacheinander ereignet. Kurz vor halb zehn Uhr kollidierten zunächst ein 19-Jähriger mit seinem PKW und eine ebenfalls 19-Jährige mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha. Der junge Mann befuhr die Paulinenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Karlstraße übersah er trotz Stop-Stelle die von links kommende Frau und nahm ihr die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die Heranwachsende benötigte keine sofortige ärztliche Versorgung. Kurze Zeit danach, um 9.35 Uhr, wurde die Stop-Stelle durch einen 77-Jährigen mit seinem Mercedes-Benz angefahren. Der hinter ihm fahrende 60 Jahre alte Mann bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Citroen auf den Mercedes-Benz auf. Durch die beiden Unfälle entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. (hg)

Ostfildern (ES): Einbruch in Ruit

Ein Atelier in der Hedelfinger Straße in Ruit ist in der Nacht zum Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 01.15 Uhr hebelte der Kriminelle die Eingangstür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen. Allerdings wird der angerichtete Sachschaden auf circa 1.000 Euro geschätzt. (mr)

Geislingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In Geislingen haben in der Nacht zum Donnerstag ein oder mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. Wie der Polizei am Morgen gemeldet wurde, war sowohl in eine Hausarztpraxis in der Uhlandstraße als auch in ein Blumengeschäft in der Bachstraße eingebrochen worden. In beiden Fällen wurde nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

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