Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raub, Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen eine 56-Jährige, die am Donnerstagnachmittag auf der Reichenbachstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Reichenbachstraße ortseinwärts unterwegs. Möglicherweise könnte sie dabei, wie sie angab, infolge eines Sekundenschlafes die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. Sie überfuhr zunächst eine Grünfläche und beschädigte dort ein Verkehrszeichen, bevor sie frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Wagen nach links abgewiesen, überfuhr den Gehweg und durchbrach einen Gartenzaun, bevor er gegen eine Mauer prallte und zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Unfallverursacherin nachfolgend ins Krankenhaus. Der BMW und der VW Golf, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen, dem Gartengrundstück und der Mauer summieren sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Filderstadt (ES): Unfall mit Schwerverletztem

Schwere Verletzungen hat ein Verkehrsteilnehmer bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Plattenhardt erlitten. Der 64-jährige Traktorfahrer war mit seinem Gespann auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung L1209 unterwegs, als er mit seinen Rädern bei einem Gefälle von mehreren Prozent vom Weg abkam. Aufgrund der Anhängelast gelang es dem Mann nicht, seine Fahrspur zu korrigieren. Das Gespann verhakte sich ineinander, sodass der Traktor durch die sich nicht lösende Anhängevorrichtung zur Seite kippte. Hierbei verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen wurde. Der Traktor wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Fahrzeug zur Unterstützung vor Ort. (nf)

Esslingen (ES): Geld gefordert

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, in der Mettinger Straße Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 16-Jährige zu Fuß in der Stadtmitte unterwegs, als ihn zwei bislang unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufforderten. Als der junge Mann versuchte, sich aus der Situation zu befreien, soll er von einem der Täter geschlagen worden sein. Die Tatverdächtigen nahmen anschließend aus seinem Gelbeutel Bargeld und eine Bankkarte. Nach den ungefähr 17 Jahre alten und 170 Zentimeter großen Tätern, welche eine weiße und eine schwarze Jacke trugen und mit schwarzen Wollmützen bekleidet waren, wurde intensiv gefahndet. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. (nf)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Einen 34-Jährigen auf einem E-Scooter haben Beamte des Polizeireviers Kirchheim am Donnerstagabend in der Steingaustraße aus dem Verkehr ziehen müssen. Der Mann war gegen 19.15 Uhr zunächst aufgefallen, weil an seinem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert war. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Mann sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Schwerverletzt wurde ein 17 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Hölzlestraße in die K7125 bei Engstlatt. Ein 60-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Opel Adam auf der Hölzlestraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Kreisstraße in Richtung Engstlatt einbiegen. Dabei übersah er den von links mit seiner Honda auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße heranfahrenden Biker, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro entstanden war, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. (cw)

Bisingen (ZAK): Unfall im Kreisverkehr

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend im Kreisverkehr B463 und K7154 ereignet hat. Ein 41-Jähriger war gegen 21.20 Uhr mit seinem Renault auf der B463 aus Richtung Haigerloch kommend unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Passat einer 45 Jahre alten Frau, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Verletzt wurde niemand. Der Renault des Unfallverursachers war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. (hg)

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