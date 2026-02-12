Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche beschießen Frau mit Softair-Pistole

Lüdenscheid (ots)

Zwei Jugendliche sollen gestern an der Altenaer Straße eine Passantin mit einer Softair-Pistole beschossen und beleidigt haben. Die Dame hatte die beiden zuvor auf einem Discounterparkplatz angesprochen und gebeten, das Herumschießen mit den Plastikkügelchen zu unterlassen. Daraufhin soll sie von den Jugendlichen beschossen und beleidigt worden sein. Die Frau wurde nicht verletzt. Polizisten zeigten die Jugendlichen an und übergaben sie an ihre Eltern.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Umgang mit Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit schnell zu Missverständnissen führen kann. Auch wenn Spielzeugpistolen oftmals frei verkäuflich angeboten werden, dürfen sie nicht einfach in der Öffentlichkeit mitgeführt oder damit geschossen werden. Hierbei handelt es sich regelmäßig um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell