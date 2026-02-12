Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verwirrter Mann nach Widerstand zwangseingewiesen

Iserlohn (ots)

Ein 37-Jähriger sorgte am Mittwochmorgen für Aufsehen am Ackenbrock. In der Nacht hatte er bereits durch eine Ruhestörung die Polizei auf den Plan gerufen. Am Morgen wurde die Polizei um 7 Uhr zur Weidenstraße gerufen, da er dort Leute mit wirren Sätzen angesprochen habe. Dort eingetroffen folgte bereits der nächste Anruf aus der Ludorffstraße, er wäre nun dort und würde Passanten anpöbeln. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und lief in ein Firmengebäude. Dort leistete er Widerstand gegen die Polizeikräfte, die ihn mit zur Wache nahmen. Dort wurde er durch Arzt und Ordnungsbehörde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn richtet sich nun ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Eine 32-Jährige wurde nach zwei Diebstählen am Bahnhof durch die Polizei festgenommen. Gestern soll sie gegen 16 Uhr Alkohol aus einem Kiosk am Bahnhof gestohlen haben. Gegen 16:45 Uhr habe sie erneut eine Flasche Schnaps entwendet, dabei sei der Mitarbeiter gefolgt und bedroht worden. Die Polizei traf die Dame dank schneller Fahndung an. Sie führte eine Stichwaffe mit sich. Da sie zudem keinen festen Wohnsitz vorwies, wurde sie vorläufig festgenommen. Nun wird wegen Ladendiebstahls und räuberischen Diebstahls ermittelt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell