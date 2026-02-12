PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verwirrter Mann nach Widerstand zwangseingewiesen

Iserlohn (ots)

Ein 37-Jähriger sorgte am Mittwochmorgen für Aufsehen am Ackenbrock. In der Nacht hatte er bereits durch eine Ruhestörung die Polizei auf den Plan gerufen. Am Morgen wurde die Polizei um 7 Uhr zur Weidenstraße gerufen, da er dort Leute mit wirren Sätzen angesprochen habe. Dort eingetroffen folgte bereits der nächste Anruf aus der Ludorffstraße, er wäre nun dort und würde Passanten anpöbeln. Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und lief in ein Firmengebäude. Dort leistete er Widerstand gegen die Polizeikräfte, die ihn mit zur Wache nahmen. Dort wurde er durch Arzt und Ordnungsbehörde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn richtet sich nun ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Eine 32-Jährige wurde nach zwei Diebstählen am Bahnhof durch die Polizei festgenommen. Gestern soll sie gegen 16 Uhr Alkohol aus einem Kiosk am Bahnhof gestohlen haben. Gegen 16:45 Uhr habe sie erneut eine Flasche Schnaps entwendet, dabei sei der Mitarbeiter gefolgt und bedroht worden. Die Polizei traf die Dame dank schneller Fahndung an. Sie führte eine Stichwaffe mit sich. Da sie zudem keinen festen Wohnsitz vorwies, wurde sie vorläufig festgenommen. Nun wird wegen Ladendiebstahls und räuberischen Diebstahls ermittelt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 12.02.2026 – 08:56

    POL-MK: Mehrere Bushäuschen demoliert

    Hemer (ots) - In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere demolierte Bushaltestellen vorgefunden. An der Teichstraße, der Märkischen Straße und der Hauptstraße wurden die Glasscheiben beschädigt. Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Hemer unter 0237390990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:55

    POL-MK: Rollerdiebstahl gescheitert

    Altena (ots) - An der Südstraße wollten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Motorroller stehlen. Offenbar wurde der Roller beschädigt um den Roller kurzzuschließen. Mutmaßlich misslang der Versuch auf Grund der Lenkersperre. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise an 0235291990. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 08:50

    POL-MK: Einbrüche in Valbert

    Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in Valbert aktiv. In der Nacht zu Mittwoch brachen sie in eine Veranstaltungshalle am Heidehang ein. Beute machten die Einbrecher nicht. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. An der Schützenstraße brachen sie zwischen Montag- und Mittwochmorgen das Gebäude am Jedermannsportplatz auf. Auch hier gingen sie leer aus. Wer hat eine der Taten mitbekommen? Hinweise auf die Täter nimmt die ...

    mehr
