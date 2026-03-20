Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; In Kindergarten eingebrochen und geparkte Fahrzeuge beschädigt; Abgestürzter Wanderer gerettet

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Osttangente und Hofwiesenstraße ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr wollte ein 47-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes Antos von der Hofwiesenstraße auf die Osttangente einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts auf der Osttangente heranfahrenden Mercedes Viano eines 43- Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde der Viano-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht musste. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt. (hg)

Wendlingen (ES): Auf Bahngleis gefahren

Eine 52-Jährige ist am frühen Freitagmorgen mit ihrem Pkw in der Kappellenstraße auf die Bahnstrecke nach Kirchheim geraten. Gegen 05.50 Uhr kam sie mit ihrem Citroen von der Fahrbahn ab, als sie in die Talstraße in unmittelbarer Nähe des dortigen Bahnübergangs abbiegen wollte. Daraufhin steckte die Fahrzeugfront im Schotterbett fest. Ein selbstständiges Herausfahren war nicht mehr möglich. Die Bahnstrecke musste in der Folge für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung für ungefähr eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Wendlingen war mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten vor Ort und zog den Pkw wieder auf die Straße. An den Bahngleisen entstand offenbar kein Schaden. Der Sachschaden am Citroen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Da sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der 52-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Drogen ergaben, musste die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden. (ar)

Nürtingen (ES): Unfall mit Linienbus - Suche nach weiteren Verletzten

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.03.2026/11.45 Uhr abrufbar unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6235896

Im Zuge der Ermittlungen zum Verkehrsunfall zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Linienbus am Samstag, den 14.03.2026 gegen 14.50 Uhr in Nürtingen wurde nun bekannt, dass noch weitere Businsassen verletzt worden waren. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (tr)

Unterensingen (ES): In Kindergarten eingebrochen und geparkte Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren haben am Donnerstagabend ihr Unwesen in Unterensingen getrieben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll das Trio gegen 18 Uhr durch mehrere Steinwürfe Fenster eines dortigen Kindergartens beschädigt haben und sich Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft haben. Dort richteten die Jugendlichen erheblichen Sachschaden an. Zeugen wurden auf die Randalierer aufmerksam und verständigten die Polizei, wonach nach einer anfänglichen Flucht zwei Jugendliche dingfest gemacht werden konnten. In unmittelbarem Zusammenhang dürften Beschädigungen an mehreren im Bereich der Weiherstraße/Meisenweg geparkten Fahrzeuge stehen, weshalb das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 Zeugen und Geschädigte sucht. (nf)

Neuffen (ES): Wanderer gerettet

Mit schweren Verletzungen ist ein Mann am Freitagnachmittag aus einem Waldstück bei Neuffen, in der Nähe des Gleitschirmstartplatzes geborgen worden. Kurz vor 14 Uhr gingen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein, wonach Hilferufe aus einem Waldstück bei den Höllenlöchern hörbar waren. Durch die alarmierte Bergwacht konnte ein abgestürzter 70-jähriger Mann lokalisiert und durch einen Rettungshubschrauber per Seilwinde gerettet werden. Der vom Wanderer mitgeführte Hund konnte nach einer ersten Flucht durch die Polizei eingefangen werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen zu den Umständen des Absturzes aufgenommen. (tr)

Dußlingen (TÜ): Gegen Hauswand gefahren

Ein 67-Jähriger ist am Freitagvormittag im Balthas-Dieter-Weg gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann befuhr mit seiner 90-jährigen Begleiterin gegen 10.30 Uhr die Eichachstraße in Fahrtrichtung Bathas-Dieter-Weg. Aus mutmaßlich medizinischer Ursache kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen sowie die Hecke des angrenzenden Grundstückes und landete schließlich an der Wand eines Hauses. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und kamen zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Citroen, an dem ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro entstanden war, musste durch die vor Ort eingesetzten 14 Feuerwehrleute aus dem Garten geborgen und im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Gebäude wird auf rund 10.000 Euro beziffert. (ar)

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