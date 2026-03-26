Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Wachtendonk (ots)

Am 25.03.2026 gegen 23:10 Uhr, kam es in Wachtendonk-Wankum zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 59-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der 28-jähriger Fahrer eines BMW aus Kerken befuhr nach jetzigem Ermittlungsstand die Venloer Straße aus Fahrtrichtung Herongen kommend in Fahrtrichtung Wankum. Aus bisher ungeklärter Ursache befand sich der 59-jährige Fußgänger auf dem Fahrstreifen des Pkw und wurde trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung von dem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Person musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt werden. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahme-Team der Polizei Köln unterstützt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. S.P.

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