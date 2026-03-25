Goch (ots) - Am Dienstag (24. März 2026) wurde gegen 07:15 Uhr ein 22-jähriger Gocher bei einem Verkehrsunfall in Goch-Pfalzdorf schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Pedelec auf der Reuterstraße aus Richtung Klever Straße kommend. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Goch fuhr in gleicher Richtung an dem Radfahrer vorbei, als dieser nach derzeitigen Stand plötzlich und unerwartet nach links zog, um auf die ...

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