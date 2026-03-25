POL-KLE: Geldern - Altkleider-Container gerät in Brand
Zeugen gesucht
Geldern (ots)
Am Dienstagabend (24. März 2026) gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehr einen brennenden Altkleider-Container auf der Kolpingstraße gemeldet. Offenbar hatten unbekannte Täter den Inhalt des Behältnisses in Brand gesetzt. Die Feuerwehr brach den Container auf und löschte das Feuer. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
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