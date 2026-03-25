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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Altkleider-Container gerät in Brand
Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstagabend (24. März 2026) gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehr einen brennenden Altkleider-Container auf der Kolpingstraße gemeldet. Offenbar hatten unbekannte Täter den Inhalt des Behältnisses in Brand gesetzt. Die Feuerwehr brach den Container auf und löschte das Feuer. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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