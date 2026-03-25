Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Motorroller mit dem Kennzeichen KLE-QN492 aus Garten gestohlen

Täter auf Überwachungskamera zu sehen

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (24. März 2026) aus einem Garten am Groendahlscher Weg einen Motorroller gestohlen. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie drei Männer gegen 01:10 Uhr in den Garten gehen. Kurz darauf ist zu erkennen, wie sie den Garten wieder verlassen und einer der Unbekannten das Leichtkraftrad schiebt. Alle drei Personen tragen Kapuzenjacken. Zwei von ihnen waren erkennbar mit Jogginghosen bekleidet. Der entwendete Roller der Marke Piaggio trug das Kennzeichen KLE-QN492.

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, oder den Motoroller gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

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