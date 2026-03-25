PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Metalldiebstähle auf Friedhof in Stenden
Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Bisher unbekannte Metalldiebe haben in der Zeit von Sonntag (22. März 2026), etwa 15:30 Uhr, auf Montag (23. März 2026), 09:30 Uhr, an mehreren Gräbern am Friedhof in Kerken-Stenden Metallkreuze von Grabsteinen entwendet. In einem Fall wurde eine vor dem Grabstein befestigte Metallfigur gewaltsam entfernt. Bisher sind sechs verschiedene Taten bekannt geworden. Die Kriminalpolizei in Geldern ermittelt zu den Diebstählen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Diebstählen oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Friedhofes am Mühlenweg machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 12:46

    POL-KLE: Emmerich - Seniorin wird Opfer eines Betrugs am Telefon / Zeugen gesucht

    Emmerich (ots) - Am Montag (23. März 2026) klingelte vormittags das Telefon einer Seniorin in Emmerich. Der Anrufer gab sich als Arzt einer Klinik aus und erläuterte, die Tochter der Seniorin sei schwer erkrankt und bräuchte zur Therapie dringend ein sehr teures Medikament. Am Ende der Leitung glaubte die ältere Dame auch, ihre weinende Tochter zu hören. Um das ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:16

    POL-KLE: Kevelaer - Kupfertopf vor Haustür gestohlen / Zeugen gesucht

    Kevelaer (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag (22. März 2026) zwischen 00:30 und 08:00 Uhr einen Kupfertopf gestohlen, der im Eingangsbereich vor einem Haus am Meisenweg stand. Der Topf diente als Übertopf für Blumen und hatte einen Umfang von ca. 80cm, zudem war er zum Schutz vor Diebstahl angekettet - die Kette durchtrennten die Täter. Zeugen, die in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren