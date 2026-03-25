Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Metalldiebstähle auf Friedhof in Stenden

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Bisher unbekannte Metalldiebe haben in der Zeit von Sonntag (22. März 2026), etwa 15:30 Uhr, auf Montag (23. März 2026), 09:30 Uhr, an mehreren Gräbern am Friedhof in Kerken-Stenden Metallkreuze von Grabsteinen entwendet. In einem Fall wurde eine vor dem Grabstein befestigte Metallfigur gewaltsam entfernt. Bisher sind sechs verschiedene Taten bekannt geworden. Die Kriminalpolizei in Geldern ermittelt zu den Diebstählen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Diebstählen oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Friedhofes am Mühlenweg machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell