Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kupfertopf vor Haustür gestohlen

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (22. März 2026) zwischen 00:30 und 08:00 Uhr einen Kupfertopf gestohlen, der im Eingangsbereich vor einem Haus am Meisenweg stand. Der Topf diente als Übertopf für Blumen und hatte einen Umfang von ca. 80cm, zudem war er zum Schutz vor Diebstahl angekettet - die Kette durchtrennten die Täter. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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