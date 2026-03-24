PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mehrere Diebstähle aus Kfz, ein Versuch
Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Zwischen Freitag und Montag (23. März 2026) sind unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Goch angegangen. Auf dem Katharinenweg schlugen sie die Scheibe eines Opel Corsa ein und entwendeten einen Rucksack der Marke Tommy Hilfiger aus dem Fahrzeuginneren. Auch am nahe gelegenen Boeckelter Weg erbeuteten die Täter eine Tasche aus einem PKW, hier schlugen sie die Scheibe eines Audi A3 ein. Auf der Markusstraße beschädigten die Unbekannten die Scheibe eines VW Transporters mit offener Ladefläche. Aus der Fahrerkabine entwendeten sie mehrere Werkzeuge. In Asperden auf der Triftstraße wurde am Montag zwischen 13:30 und 16:20 Uhr die Scheibe eines weiteren Opel Corsa eingeschlagen, der dort auf dem Waldparkplatz stand. Hier machten die Täter keine Beute. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachverhalten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren