Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mehrere Diebstähle aus Kfz, ein Versuch

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Zwischen Freitag und Montag (23. März 2026) sind unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Goch angegangen. Auf dem Katharinenweg schlugen sie die Scheibe eines Opel Corsa ein und entwendeten einen Rucksack der Marke Tommy Hilfiger aus dem Fahrzeuginneren. Auch am nahe gelegenen Boeckelter Weg erbeuteten die Täter eine Tasche aus einem PKW, hier schlugen sie die Scheibe eines Audi A3 ein. Auf der Markusstraße beschädigten die Unbekannten die Scheibe eines VW Transporters mit offener Ladefläche. Aus der Fahrerkabine entwendeten sie mehrere Werkzeuge. In Asperden auf der Triftstraße wurde am Montag zwischen 13:30 und 16:20 Uhr die Scheibe eines weiteren Opel Corsa eingeschlagen, der dort auf dem Waldparkplatz stand. Hier machten die Täter keine Beute. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachverhalten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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