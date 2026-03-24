Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kfz-Diebstahl

VW Multivan mit dem Kennzeichen KLE-TL311 gestohlen

Kleve-Materborn (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag (23. März 2026), 05:30 Uhr, haben unbekannte Täter in Materborn einen schwarzen VW Multivan gestohlen, der auf der Talstraße am Fahrbahnrand geparkt stand. Der etwa neun Jahre alten VW trug das Kennzeichen KLE-TL311, in der Windschutzscheibe klebt ein Aufkleber der Gewerkschaft der Polizei. Im Fahrzeuginneren befanden sich zwei Kindersitze. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder den Van gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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