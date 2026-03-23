Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

abbiegender Pkw kollidiert mit entgegenkommenden Motorrad

Uedem (ots)

Am Montag (23. März 2026) kam es gegen 16:10 Uhr in Uedem zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63 -jähriger Motorradfahrer aus Xanten schwer verletzt wurde. Eine 54-jährige Frau aus Uedem wollte mit ihrem Pkw von der Boxteler Bahn nach links in die Bergstraße abbiegen. Sie ließ einen parallel fahrenden Radfahrer auf dem Radweg passieren und bog dann ab. Dabei übersah sie offensichtlich den Motorradfahrer, der aus Richtung Uedemerbruch in Richtung Goch fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad, bei dem der Mann aus Xanten schwer verletzt wurde. Zunächst wurde von Lebensgefahr ausgegangen. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt, die Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz. Die Boxteler Bahn ist aktuell noch zwischen Kervenheimer Straße und der Bergstraße in beiden Richtungen gesperrt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell